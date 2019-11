Jetzt möchte Candy Crash auch musikalisch durchstarten! Die YouTuberin gehört zu den Kandidatinnen der allerersten Queen of Drags-Staffel. In der Drag-Castingshow haut sie Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) Woche für Woche mit ihren glamourösen und schrillen Looks um – doch Fashion und Make-up sind nicht Candys einzige Leidenschaft: Die Influencerin liebt Musik über alles und hat nun ihre erste Single herausgebracht!

Schon bei der "Queen of Drags"-Premiere hatte die Blondine gegenüber Promiflash angekündigt: "Es kommt in zwei Wochen meine erste eigene Single raus, deswegen immer schön die Ohren aufhalten!" Jetzt ist es endlich so weit – Candy verkündete überglücklich auf Instagram, dass ihr erster Song "Little Too High" ab sofort erhältlich ist. Damit sei für die 32-Jährige ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen.

Im Promiflash-Interview offenbarte die Berlinerin, dass es schon immer ihr Wunsch gewesen sei, Musik zu machen. "Aber jetzt war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich nehme den Hype mit, wir probieren einfach mal, was geht." In wenigen Tagen soll auch das passende Musikvideo zum Song gedreht werden. Fans des Social-Media-Stars können sich nicht nur auf einen Bling-Bling-Clip freuen, sondern sogar Teil des Videos werden. Mehr dazu wolle Candy aber erst in Kürze bekannt geben.

Instagram / thecandycrash Candy Crash, November 2019

Instagram / thecandycrash Candy Crash in Berlin, 2019

Actionpress/ Katrin Hauter Candy Crash bei der Glow, März 2018

