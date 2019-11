Flirt-Endspurt für Nicolas Puschmann! Die diesjährige Staffel von Prince Charming geht in die heiße Phase: Nur sechs Männer sind im Kampf um das Herz des gebürtigen Hamburgers noch im Rennen. Es wurde schon gezickt, geweint und geknutscht. Doch schon bald steht das große Finale und für Nicolas damit eine wichtige Entscheidung an. Im Netz rang er deshalb nun mit den Tränen.

Die Qual der Wahl macht dem 28-Jährigen ganz schön zu schaffen. In seiner Instagram-Story postete er jetzt einige Throwback-Clips, in denen er Einblick in seine Gefühlswelt nach der fünften Entscheidungsnacht gewährte. Die sechs verbliebenen Jungs seien alle so unterschiedlich und kaum zu vergleichen. Für einige empfinde er auch schon etwas, was die Sache natürlich nicht einfacher für ihn macht: "Mein Herz sagt mir momentan so viel. Das ist einfach so krass." Er habe das Gefühl, die Zeit laufe ihm davon, um noch mehr über gewisse Personen zu erfahren. "Deshalb habe ich langsam so ein bisschen Panik. Es sind einfach nicht mehr viele Dates über", erklärte der Account Manager weiter.

Vier der sechs verbliebenen Single-Boys hat Nicolas – zumindest körperlich – schon ein bisschen besser kennengelernt. Lars Tönsfeuerborn, Alexander Gutbrod, Andreas Kürner und Dominic Smith prüfte er bereits auf ihre Knutsch-Qualitäten. Dominic durfte sogar schon die Nacht mit ihm verbringen. In dieser Hinsicht haben Aaron Koenigs und Simon Goga noch einiges aufzuholen, denn: Sie warten noch immer auf ihren ersten Kuss mit dem Gay Bachelor.

Jeden Mittwoch eine neue Folge "Prince Charming" bei TVNow.

TVNOW Der Cast von "Prince Charming" in Folge vier

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Prince Charming 2019

TVNOW Nicolas Puschmann und Andreas Kürner bei "Prince Charming"

