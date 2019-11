Ihr Familienleben halten Mila Kunis (36) und Ashton Kutcher (41) strengstens aus der Öffentlichkeit raus. Nach ihrer Hochzeit vor vier Jahren bekamen die beiden Hollywoodstars zwei gemeinsame Kinder: Doch anders, als es viele andere Promi-Eltern handhaben, bekommt man Töchterchen Wyatt und Söhnchen Dimitri nie auf den Social-Media-Kanälen ihres berühmten Papas zu sehen – Mila ist gar nicht erst auf Instagram und Co. vertreten. Doch nun geben aktuelle Paparazzi-Aufnahmen ein kleines Familien-Update: Dimitri ist total groß geworden!

Einige Fotografen lichteten Mila und ihren Spross am Dienstag beim Bummeln in Beverly Hills ab – offenbar haben sie letzte Besorgungen für das anstehende Thanksgiving-Fest am kommenden Donnerstag getätigt. Zum Einkaufen schlüpfte die Schauspielerin in einen entspannten Schlabber-Look, während sie ihren Sohn in eine niedliche blaue College-Jacke gesteckt hat. Besonders süß an den Aufnahmen: Damit er ihr nicht entwischt, muss die Mama ihren Hosenmatz an der Kapuze festhalten! Der Zweijährige, der seiner Mutter schon bis zur Hüfte reicht, ist inzwischen offenbar ziemlich flink auf den Beinen.

Schon lange gelten die beiden Schauspieler als das absolute Traumpaar in Hollywood. Vor einigen Monaten hat Mila nun endlich ausgeplaudert, wann sie und Ashton sich damals verliebt haben: Anders, als die meisten glauben, war es nämlich nicht am Set von "Die wilden Siebziger, sondern Jahre später! "Ich habe einen Film namens 'Freunde mit gewissen Vorzügen' gedreht. Er machte einen Film, der meinem sehr ähnlich war und 'Freundschaft Plus' hieß", erinnerte sie sich im WTF Marc Maron Podcast zurück. Ihre Rollen hätten sie dann einfach auch privat ausgelebt.

Backgrid / ActionPress Mila Kunis in Beverly Hills

Backgrid / ActionPress Mila Kunis und ihr Sohn Dimitri in Beverly Hills

MEGA Mila Kunis, Wyatt, Ashton und Dimitri Kutcher im Juni 2018 in Los Angeles

