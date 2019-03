Relaxt, relaxter, Mila Kunis (35) und Ashton Kutcher (41)! Wer sich oft für die roten Teppiche Hollywoods auftakeln muss und für Dreharbeiten schnell mal stundenlang in der Maske sitzt, freut sich, privat einfach mal gar nichts aufzutragen. Viele Stars wählen für Shopping-Trip, Yoga-Klasse und Co. gerne den gemütlichsten Pullover. Ist man dann noch mit einem anderen Superstar verheiratet, macht man das am besten im Doppelpack. Mila und Ashton sind Könige darin: Sie zeigen gerade wieder einmal, wie casual von Kopf bis Fuß geht.

Am Mittwoch wurde das Ehepaar von Paparazzi bei einem Ausflug in Kalifornien im gechillten Partnerlook gesichtet: Mila trug eine Ripped Jeans, einen weiten, hellgrauen Strickpullover und graue Turnschuhe. Von Make-up keine Spur! Ashton tat es ihr nach. Der Schauspieler kombinierte einen grauen Sweater mit grauen Sneakers und einer schwarzen Jeans – easy Ausflug mit den Kunis-Kutchers.

Das Paar nimmt nicht nur ihre Privat-Outfits, sondern auch kleine Beziehungs-Fauxpas ganz relaxt. Zu Gast bei Ellen DeGeneres (61) erzählte Mila, wie Ashton ihr ein romantisches Geschenk zum Valentinstag machen wollte. Er habe bunte Turteltauben für seine Liebste und die zwei kleinen Kinder kaufen wollen, sich aber Wellensittiche andrehen lassen. Der Liebe soll das aber keinen Abbruch getan haben.

MEGA Ashton Kutcher im März 2019 in Kalifornien

MEGA Mila Kunis im März 2019 in Kalifornien

Steve Jennings/Getty Images for Breakthrough Prize Ashton Kutcher und Mila Kunis bei einer Veranstaltung in Kalifornien, 2018

