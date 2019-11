Verzichtet Shawn Mendes (21) auch während seiner Konzerttour nicht aufs Sportprogramm? Am morgigen Freitag wird der Sänger seine Südamerika-Tour in São Paulo starten, kurz vor Weihnachten will er dann seinen zwölften Auftritt in Mexiko-Stadt hinlegen. Um bei diesem straffen Programm fit zu bleiben, legte der "Treat You Better"-Interpret nun kurz vor seinem ersten Konzert offenbar eine Trainingseinheit ein: Paparazzi erwischten Shawn in São Paulo in einem Sport-Outfit – mit Bodyguard-Entourage!

Gestern streifte der 21-Jährige mit einem halben Dutzend Security-Männern durch die Straßen São Paulos – und sah dabei aus, als käme er frisch aus dem Fitnessstudio. Zu einer kurzen Sporthose hatte Shawn eine schwarze Trainingsjacke kombiniert und trug weiße Sneaker!

Dass er ein großes Bedürfnis nach Bewegung hat, bewies der Freund von Camila Cabello (22) erst Anfang November. Zu dem Zeitpunkt war er auf Tour in Australien und gönnte sich dort zwischendurch immer mal wieder Spaziergänge durch die schöne Landschaft. Die Ausflüge dokumentierte Shawn mit Schnappschüssen, auf denen er oben ohne posierte – und dabei seinen trainierten Oberkörper zur Schau stellte!

Backgrid / ActionPress Shawn Mendes in São Paulo im November 2019

Backgrid / ActionPress Shawn Mendes in São Paulo im November 2019

Mega Agency Shawn Mendes, November 2019

