Bei Hilary Duff (32) muss es nicht immer Glamour und Bling-Bling sein! Durch ihre Hauptrolle in der Teenie-Serie "Lizzie McGuire" und ihren späteren Filmrollen ist die Schauspielerin das Mode-Vorbild für Frauen auf der ganzen Welt. Besonders geliebt wird die zweifache Mutter von ihren Fans auch deshalb, weil sie nicht immer perfekt gestylt vor die Haustür geht. Nun zeigte Hilary sich mal wieder von ihrer natürlichen Seite und verzauberte mit ihrem Natural-Look.

Braun gestreifter Strickpullover, zerrissene Jeans und braune Boots – so bequem und stylish zugleich wurde die 32-Jährige am regnerischen Mittwoch in West Hollywood gesichtet. Die Blondine hatte für ihren Besuch eines Nagelstudios ihre Haare locker zu einem Messy-Bun zusammen gebunden, auf Make-up verzichtete sie gänzlich. Aber auch ihr Lächeln hatte Hilary an diesem Tag offenbar zu Hause gelassen – ob ihr das für L.A. untypische Wetter aufs Gemüt geschlagen hat?

Denn Grund zum Schmollen hat die Beauty eigentlich keinen. Beruflich läuft's super – seit 2015 spielt sie eine der Hauptrollen in der Serie "Younger" und auch ihr Familienleben scheint sehr harmonisch. Die Sängerin ist bereits seit zwei Jahren glücklich an Matthew Koma vergeben. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Hilary hat aus einer früheren Beziehung zusätzlich noch einen Sohn.

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin und Sängerin

ActionPress Hilary Duff in Los Angeles, 2019

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Hilary Duff mit Baby Banks und Matthew Koma

