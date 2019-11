Erst vor wenigen Tagen erfreute Hilary Duff (32) ihre Fans mit süßen, privaten Pics ihrer Tochter Banks Violet Bair. Die kleine Maus feierte vergangenen Freitag den ersten Geburtstag und die Blondine teilte das Familienglück ganz öffentlich im Netz. Die Zeit mit ihren Liebsten genießt Hilary offenbar gerade in vollen Zügen – jetzt wurde sie mit Banks und Partner Matthew Koma in Los Angeles gesichtet.

Doch auf den Paparazzi-Aufnahmen strahlt nicht nur die 32-Jährige in die Kamera, auch ihr kleiner Liebling scheint den Ausflug durch die Straßen LAs sichtlich zu genießen. Auf Mamas Arm grinst der Sonnenschein amüsiert und beobachtet dabei neugierig die Umgebung. Der Papa hat derweil nur Augen für das Töchterchen. Während seine Mama und Matthew im lässigen Jeans-Outfit mit seiner Schwester auf Shopping-Tour unterwegs sind, musste Hilarys ältester Sohn Luca Cruz Comrie (7) offenbar zu Hause bleiben.

Erst vor Kurzem hatte die Zweifach-Mutter ausgeplaudert, dass die Hausaufgaben des Siebenjährigen ordentlich an ihren Nerven zehren würden. "Jedes Mal, wenn ich seine Hausaufgaben anschaue, kratze ich mich nur am Kopf und fürchte mich schon vor dem nächsten Jahr", erklärte sie ganz offen via Instagram und gab zu, dass sie zugunsten ihrer Schauspielkarriere bereits nach der dritten Klasse keine echte Schule mehr besucht hatte.

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Hilary Duff mit Baby Banks und Matthew Koma

Anzeige

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Hilary Duff mit Baby Banks und Matthew Koma

Anzeige

Instagram / hilaryduff Schauspielerin Hilary Duff mit ihrem Sohn Luca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de