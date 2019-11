Origineller Look oder ein Griff ins Klo? Halsey (25) sorgt nicht nur mit ihren Hits für Aufsehen, sondern zieht auch mit ihren schrillen Looks die Blicke auf sich. Bei den ARIA Awards am Mittwoch zeigte die "Without me"-Interpretin nun einmal mehr, was für ein Fashion-Victim in ihr steckt: Sie schwebte in einem Zweiteiler über den roten Teppich, bei dem es auf dem ersten Blick so aussah, als hätte sich darauf ein Kleinkind mit einem Filzstift ausgetobt.

Halsey trug bei der australischen Preisverleihung in Sydney ein weißes Crop-Top mit einem passenden Ballsaalrock. Sowohl das Ober- als auch das Unterteil waren mit Kritzeleien in den verschiedensten Farben versehen. Mindestens genauso bunt war auch das Augen-Make-up der 25-Jährigen. Ihre großen Hängeohrringe sorgten für einen weiteren Blickfang. Top oder Flop?

Halseys Instagram-Follower waren sich jedenfalls einig. Unter den Fotos ihres Outfits rasteten sie förmlich aus. "Ich liebe es so sehr, mein absoluter Favorit!", beglückwünschte nur ein Fan die Beauty zu ihrer Wahl. Wie gefällt euch Halseys Outfit? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Getty Images Halsey bei den American Music Awards 2019

Anzeige

Actionpress/ Australian Press Agency via ZUMA Halsey, 2019

Anzeige

Actionpress/ Australian Press Agency via ZUMA Halsey, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de