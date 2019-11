Dieses Mutter-Tochter-Gespann genießt Thanksgiving! Hollywood-Schauspielerin Demi Moore (57) und ihre Tochter Tallulah Willis (25) scheinen ein inniges Verhältnis zueinander zu haben. Nachdem Demi vor Kurzem in ihrer Autobiografie enthüllte, dass ihre Beziehung nicht immer so harmonisch war, zeigen sich die beiden dafür jetzt umso vertrauter. Am vergangenen Donnerstag traf sich Demis Familie zu einem gemeinsamen Essen – und Tallulah ließ ihre Community an einer besonders amüsanten Szene teilhaben!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 25-Jährige jetzt ein Bild von sich und ihrer Mutter und betitelte es mit dem witzigen Kommentar: "Ich bin dankbar für Mütter, die immer noch das Flugzeug-Spiel anwenden." Auf dem Foto ist zu sehen, wie Demi ihre Tochter mit einem Löffel füttert. Auch die Schauspielerin nutzte den Feiertag für einen Post und bedankte sich auf der Foto- und Videoplattform bei ihren Töchtern mit einem Foto, auf dem diese noch ganz klein sind: "Ich bin dankbar für meine Mädchen. Frohes Thanksgiving!"

Demis drei Töchter stammen aus ihrer ersten Ehe mit Hollywood-Star Bruce Willis (64). 13 Jahre lang waren die beiden Schauspieler miteinander verheiratet. Ihre Ehe soll unter anderem gescheitert sein, weil Bruce wollte, dass Demi als Hausfrau bei den Kindern bleibt. Die "Ghost"-Darstellerin nahm jedoch immer wieder neue Rollen an, war dadurch längere Zeit nicht zu Hause und die Beziehung ging schließlich in die Brüche.

Instagram / buuski Demi Moore und Tochter Tallulah Willis, November 2019

Instagram / demimoore Rumer Willis, Demi Moore, Tallulah Willis und Scout Willis

ALL ACTION / ActionPress Bruce Willis und Demi Moore bei der Premiere von "The Jackal"

