Dass Emilia Clarke (33) eines Tages ihrem Helden Barack Obama (58) die Hand schütteln würde, hätte sie wohl niemals gedacht. Vergangene Woche war sie eine der Hauptrednerinnen auf dem Dreamforce Event in San Francisco. Dort traf sie nicht nur auf Apple-Chef Tim Cook (59) und Fußball-Ikone David Beckham (44), sondern tatsächlich auch auf den ehemaligen US-Präsidenten höchstpersönlich. Damit ist für die Game of Thrones-Darstellerin ein riesiger Wunsch in Erfüllung gegangen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie jetzt voller Freude zwei Bilder von sich und Barack mit ihren Fans. Sie schrieb dazu: "Ich habe meinen Helden getroffen. Und ja, Tränen waren da. (Wie auch meine furchtbaren, furchtbaren Witze)". In weiteren Zeilen bedankt sie sich dann bei dem US-amerikanischen Ex-Präsidenten einfach nur dafür, dass er am Leben ist. Ganz offensichtlich ist die Schauspielerin beim Schreiben noch sehr aufgewühlt gewesen. Und mit dem Hashtag #Michelle... also...wollenwirabhängen? bringt Emilia ihren Helden Obama und seine Frau bestimmt auch sehr zum Schmunzeln.

Doch auch Emilia selbst sorgte bei der Veranstaltung für einen rührenden Fan-Moment. Denn Fußball-Legende Beckham wiederum outete sich als großer Bewunderer der brünetten Schauspielerin. Das Zusammentreffen mit ihr ließ er mit einem Foto festhalten und veröffentlichte es später auf den sozialen Medien."Ich war wieder ein kleiner Fan, der in der Nähe der Drachenmutter war. Es war so schön, Emilia Clarke in San Francisco zu sehen", schrieb er auf seinem Instagram-Profil zu dem Bild der beiden.

Instagram / emilia_clarke Emilia Clarke und Barack Obama, November 2019

Getty Images "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke

Instagram / davidbeckham David Beckham und Emilia Clarke bei einem Konzert im November 2019

