Katie Price (41) und ihr Freund Kris Boyson turteln wie frisch verliebt! Der Beziehungsstatus des ehemaligen Boxenluders war in den vergangenen Tagen eher undurchsichtig: Erst hieß es, die 41-Jährige und ihr On-Off-Lover gingen endgültig unterschiedliche Wege, doch nur wenige Stunden nach ihrer Trennung sollen sie bereits wieder zueinandergefunden haben! Jetzt haben Paparazzi das Chaos-Pärchen in England bei einer romantischen Verabredung erwischt!

Die fünffache Mutter und der Sunnyboy spazierten am Mittwochabend gemeinsam durch eine Ortschaft in der britischen Grafschaft Essex. Auf dem Weg zu einem Restaurant strahlten sie um die Wette. Katie trug bei ihrem Date ein bauchfreies, weißes Oberteil, eine enge, schwarze Lederhose und Stilettos. Ihr Liebster präsentierte sich farblich umgekehrt in einem dunklen Pulli und einer weißen Hose. Ob die Outfits absichtlich aufeinander abgestimmt waren?

Der Ausflug fand offenbar vor Katies Umstyling statt. Am Donnerstag postete sie im Netz ein Foto mit neuem Look: Auf dem Schnappschuss ist sie mit blonder Mähne und einem Pony zu sehen! Bei ihrem Rendezvous mit Kris waren ihre Haare noch lang und brünett.

Backgrid / ActionPress Kris Boyson und Katie Price in Essex im November 2019

Anzeige

Backgrid / ActionPress Katie Price und Kris Boyson ganz verliebt in Essex im November 2019

Anzeige

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit Pony-Look im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de