Sie brauchen nicht viel, um glücklich zu sein! Hailey (23) und Justin Bieber (25) sind durch und durch ein lässiges Pärchen. Ganz abgesehen von ihrer megapompösen zweiten Hochzeit im September, bei der das Promi-Paar nicht gespart hatte, mögen es das Model und der Musiker bekanntlich lieber bescheiden. Gemeinsame Mußestunden kommen bei den jungen Eheleuten aber dennoch nicht zu kurz – so süß verbrachten die Biebers ihr jüngstes Date!

Neue Paparazzi-Aufnahmen beweisen, wie bodenständig die Laufstegschönheit und der Popstar sind: Statt in einem teuren Restaurant zu speisen, zog es Hailey und Justin ganz einfach in den nächstgelegenen Saftladen – und zwar wortwörtlich: In einem kleinen, aber feinen Lokal in Miami suchten sich die Blondine und ihr ebenfalls frisch blondierter Ehemann je ein Getränk aus. Ihren strahlenden Gesichtern nach zu urteilen, machte dieser kleine Abstecher sie bereits megahappy!

Dass die leger gekleidete 23-Jährige und der Basketballshorts-Liebhaber die kleinen Dinge im Leben schätzen, wurde schon kurz nach ihrer zweiten Hochzeitssause offensichtlich: Statt in die Flitterwochen zu jetten, hatten sich Hailey und Justin doch tatsächlich lieber für ein Picknick in der freien Natur in ihrer Heimat Los Angeles entschieden.

MEGA Hailey und Justin Bieber in Miami Beach

Anzeige

MEGA Justin und Hailey Bieber

Anzeige

MEGA Hailey und Justin Bieber in Miami Beach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de