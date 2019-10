Nach der Traumhochzeit in den Flitterwochen so richtig entspannen? Justin Bieber (25) und seine frisch kirchlich angetraute Hailey (22) brauchen offenbar gar keine weite Reise, um glücklich zu sein! Ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Trauung gaben sich der Popstar und das Model am 30. September erneut das Jawort – dieses Mal ganz pompös im Kreise ihrer Liebsten. Nach ihrem großen Tag genießen Mr. und Mrs. Bieber anscheinend wieder die kleinen Dinge im Leben!

Nur einen Tag nach der Feier hatten Justin und Hailey die Location in South Carolina bereits verlassen, um in ihren Alltag in Los Angeles zurückzukehren. Statt kurz darauf mit gepackten Koffern in die Flitterwochen zu düsen, lassen es der Sänger und die Laufstegschönheit wohl lieber bescheiden angehen. Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen die zwei in einem Park in der Nähe ihres Hauses. Mit zwei XXL-Decken, Getränken und einer Tüte voller Leckereien schlenderte das Ehepaar durchs Grüne, um zu picknicken!

Dass es die Biebers mit dem Honeymoon nicht so eilig haben, ist eigentlich kein Wunder: Immerhin sind sie in diesem Jahr schon oft gemeinsam durch die Welt gereist – unter anderem waren sie in Brasilien und London. Justin war die jüngste Frischluft-Aktivität allem Anschein nach nicht genug: Nach dem Freiluft-Mahl mit seiner Ehefrau machte er noch eine Fahrrad-Tour.

MEGA Hailey und Justin Bieber

MEGA Hailey und Justin Bieber nach ihrer Hochzeit

APEX / MEGA Justin Bieber, Musiker

