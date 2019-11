Katy Bähm (26) muss sich gegen jede Menge Hate wehren! In der ersten Staffel von Queen of Drags polarisiert die DJane aktuell total – denn viele ihrer Mitstreiterinnen sind gar nicht angetan von der selbstbewussten Art der Berlinerin. Besonders Yonce Banks ist kein Fan ihrer Mitstreiterin. Schon in der Premierenfolge kam es zum Streit zwischen den Performerinnen – doch die jetzigen Folgen dieses Diven-Gefechts sind erschreckend: Yonces Fans drohen Katy via Social-Media mit dem Tod!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Perücken-Designerin am Donnerstagabend den Screenshot einer Nachricht: "Wenn ich dich auf der Straße sehe, bringe ich dich um!", hatte ein User der 27-Jährigen geschrieben. Der üble Text war zudem mit dem Hashtag "TeamYonce" versehen – der Absender schien also ein Bewunderer der Paderbornerin zu sein. Katy nahm die Hass-Botschaft gelassen: "Meine Lieblingsnachricht heute. Yonce, deine Fans sollten sich ein wenig beruhigen", kommentierte die Blondine den Schnappschuss.

Ihre Kollegin Aria Addams (22) fand den mörderischen Text hingegen gar nicht lustig: "Das ist nicht okay! Wir sind alle nur Menschen und vor allem sind wir eine Familie! Unterstützt euch gegenseitig! Katy, wir lieben dich!", schrieb die Wolfsburgerin zu einer Bildschirmaufnahme des Verlaufs. Und auch Yonce selbst zeigte kein Verständnis für ihre Super-Fans: "Leute, ich liebe euch, aber so etwas geht gar nicht. Lasst das bitte sein. Das gehört sich nicht!"

ProSieben/ Boris Breuer Yonce Banks, Teilnehmerin bei "Queen of Drags"

Anzeige

© ProSieben/Martin Ehleben Katy Bähm in der dritten Folge von "Queen of Drags"

Anzeige

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, Teilnehmerin bei "Queen of Drags"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de