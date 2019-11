Wann werden sich Gwen Stefani (50) und Blake Shelton (43) endlich trauen? Die Popsängerin und der Country-Star sind seit vier Jahren ein Paar. Genauso lange machen ebenfalls Verlobungsgerüchte die Runde – bisher hat ein Antrag bei den Turteltauben aber noch auf sich warten lassen. Glaubt man einer The Voice-Kandidatin, könnte es zwischen den Show-Juroren schon in naher Zukunft zum nächsten Schritt kommen!

"Lasst mich euch etwas sagen: Es wird kommen. Die beiden hatten so einen Moment", plauderte die Castingshow-Teilnehmerin Rose Short in einem Interview mit Us Weekly aus. Warum sich die Nachwuchssängerin so sicher ist, dass Gwen und Blake bald Nägel mit Köpfen machen? Sie habe einen ganz besonderen Augenblick zwischen ihnen beobachtet!

"Wir haben uns backstage fertig gemacht und sie hat sich schminken lassen. Es war so viel los, dass es niemand außer mir gesehen hat, aber er schaute vorbei und er stand da und schaute sie an und er war so stolz. Es wird bald passieren", ist sich die 34-Jährige sicher.

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Getty Images Blake Shelton bei den CMT Music Awards 2018 in Nashville

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den People's Choice Awards 2017

