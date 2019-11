Haben die Trips von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) nun Konsequenzen? Vor wenigen Monaten hatten die Eltern von Archie Harrison für negative Schlagzeilen gesorgt. Obwohl die beiden sich öffentlich für den Klimaschutz ausgesprochen hatten, legten sie in kurzer Zeit mehrere Strecken mit einem Privat-Jet zurück. Im August war das Paar innerhalb von elf Tagen viermal hin und her geflogen und löste damit einen Shitstorm aus! Offenbar will Queen Elizabeth II. (93) ihnen nun einen Riegel vorschieben: Sie sucht einen Profi, der die Reisen der Royal Family organisiert!

Der Buckingham Palace hält auf seiner offiziellen Homepage Ausschau nach einem "Director of Royal Travel". Diese Fachkraft soll in Zukunft die Flüge und Zugreisen der Königsfamilie planen und neben dem Faktor Sicherheit darauf achten, dass die Touren möglichst kostengünstig und umweltschonend sind. Laut The Sun winke dem neuen Mitarbeiter ein Jahresgehalt von umgerechnet rund 100.000 Euro.

Nach der Kritik an Harry und Meghan verteidigte ihr guter Freund Elton John (72) die zwei. Anscheinend hatte der Superstar die privaten Flüge organisiert, damit sie ihn besuchen kommen. "Nach einem stressigen Jahr, in dem sie sich für wohltätige Zwecke eingesetzt haben, wollten David und ich der jungen Familie einen privaten Urlaub im Schutze und der Ruhe unseres Zuhauses bieten", erklärte der Musiker.

