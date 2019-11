Ehrliche Worte von Zwillings-Mama Fürstin Charlène von Monaco (41)! Der 10. Dezember 2014 veränderte das Leben von Fürst Albert II. (61) und seiner Frau Charlène von Grund auf: An diesem Tag erblickten ihre Zwillinge das Licht der Welt! So zauberhaft und brav wie Prinzessin Gabriella (4) und Prinz Jacques (4) bei öffentlichen Auftritten wirken – die beiden Vierjährigen halten ihre Eltern mächtig auf Trab: In einem seltenen Interview sprach Charlène nun offen über ihre beiden Wirbelwinde.

Gegenüber dem französischen Magazin Point de Vue gab die 41-Jährige zu, dass es "oft sehr erschöpfend" sei, Mutter von Zwillingen zu sein. Auf der anderen Seite sei es aber auch "sehr belebend". Vor allem abends seien ihre Kinder manchmal außer Rand und Band. "Wenn ich mit ihnen alleine bin, streiten sie sich jedes Mal darüber, wer bei Mama schlafen darf. Sie lieben es einfach, in unser Bett zu klettern. Am Ende ist es immer ganz schön beengt", gab Charlène einen kleinen Einblick in ihren Familienalltag.

Außerdem verriet die ehemalige Profi-Schwimmerin, wie nah ihre Sprösslinge sich gegenseitig sind: "Sie haben eine unglaubliche Zuneigung und Freundlichkeit füreinander übrig." Gabriella und Jacques würden ständig miteinander reden. "Wie alle Kinder können sie dabei manchmal ein bisschen hart zueinander sein, aber sie unterstützen sich gegenseitig bedingungslos", schwärmte die stolze Mama weiter und ergänzte: "Wenn alles gut läuft, kann sie nichts und niemand stoppen."

MEGA Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco

KCS Presse / MEGA Fürstin Charlène, Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella und Fürst Albert II. von Monaco

David Niviere - PLS Pool/Getty Images Fürstin Charlène mit Fürst Albert II. von Monaco und ihren Kindern in Monaco

