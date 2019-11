Ein Profi-Model muss wandelbar sein! Das weiß auch Stefanie Giesinger (23). Seit fünf Jahren gehört sie zu den angesagtesten Fashion- und Styling-Victims der Welt. In ihrem Job muss sie regelmäßig beweisen, dass sie sich je nach Wunsch und Bedarf perfekt in Szene setzen kann. Eine Typveränderung ist in ihrem Berufsfeld demnach nicht ungewöhnlich. Und so überrascht die eigentliche Brünette nun die Fans mit einer neuen Haarfarbe: Steffi ist jetzt blond!

Auf Instagram zeigte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit ihrer hellen Coloration. Als sie ihren Followern die neue Haarpracht in einer Story präsentierte, tauchte ihr Partner Marcus Butler (27) im Hintergrund auf. "Du hast jetzt eine blonde Freundin", scherzte sie. Ihr Lover schien keine Einwände gegen die neue Haarfarbe zu haben. Auch sie selbst wirkte, als hätte sie bereits Gefallen an ihrem neuen Spiegelbild gefunden.

Die Fans der Influencerin zeigten sich ebenfalls ziemlich begeistert von der neuen Haarfarbe. "Wow, Steffi, du siehst Hammer aus!", schrieb eine Nutzerin ins Kommentarfeld. Einer anderen Userin fiel noch etwas dabei auf: "Du siehst deiner Mama jetzt noch ähnlicher", stellte sie fest.

Getty Images Stefanie Giesinger bei der Pariser Fashion Week 2019

Instagram / stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger

Instagram / stefaniegiesinger "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Stefanie Giesinger

