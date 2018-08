Bei Stefanie Giesinger (22) fallen die langen Locken! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2014 ist mit ihrem eigenen Style in der internationalen Modelwelt richtig erfolgreich. Ihr Look: große dunkle Rehaugen, ausdrucksstarke Augenbrauen, eine schlanke Figur und lange hellbraune Haare. Doch die Schauspielerin hatte jetzt anscheinend Lust auf eine kleine Veränderung: Die 22-jährige Influencerin war beim Friseur und zeigt sich nun mit einen coolen Spätsommer-Cut!

Auf Instagram präsentiert die Freundin von Marcus Butler (26) ihren kleinen Style-Change: Sie ließ sich einige Zentimeter Haar abschneiden und trägt ihre Mähne nun in einem frechen Stufenschnitt auf Schulterlänge. Auf dem Foto ist sie vor einem roten Hintergrund zu sehen und tuscht sich die Wimpern. "Nur ein einfacher Haarschnitt. Nicht geföhnt. Nicht gebürstet. Kein Lockenstab", versieht die Beauty das Bild. Der dezente Wandel kommt bei ihren Fans richtig gut an. "Der neue Schnitt steht dir echt gut" oder "Starker Look, Stefanie" sind nur zwei der überwiegend lieben Kommentare ihrer Follower.

Im Promiflash-Gespräch im März dieses Jahres über die radikalen Typveränderungen bei GNTM machte die einstige Siegerin der Show klar, wie locker sie selbst einem Frisurenwandel gegenübersteht: "Ich finde, das Umstyling ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Denn Mädels hängen eben an ihren schönen, tollen, langen Haaren, aber das ist eben nicht immer das, was gerade in der Modewelt gefragt ist."

Instagram / stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger, August 2018

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, GNTM-Gewinnerin 2014

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de