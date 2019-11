GZSZ verabschiedet sich vom Jahr 2019 mit einer Sondersendung! Das ganze Jahr über fiebern unzählige Fans immer montags bis freitags bei den spannenden Geschichten aus dem Kolle-Kiez mit. Ob Liebes-Chaos oder Familiendramen, ob spannende Intrigen oder schockierende Wendungen – die RTL-Daily sorgt stets für beste Vorabendunterhaltung. Die letzte Ausstrahlung in diesem Kalenderjahr führt die Handlung aber nicht wie gewohnt weiter. Sie fasst die besten Momente aus ganz 2019 noch einmal zusammen!

Am 27. Dezember gibt es noch regulär eine GZSZ-Folge zu sehen – die letzte in 2019, bevor es 2020 wie gewohnt montags bis freitags weitergeht. Am 30. Dezember läuft das Silvester-Spezial "GZSZ – Unsere schönsten Momente 2019" und schließt das Serienjahr damit ab, wie DWDL mitteilt. Darin blicken die Schauspieler auf ihre persönlichen Highlights zurück. Selbst Pannen am Set werden dem Publikum dabei nicht vorenthalten. Die Fans können sich zudem auf eine Frage-Antwort-Runde mit den GZSZ-Stars Ulrike Frank (50), Gisa Zach (45) und Valentina Pahde (25) freuen. Natürlich darf auch Jo Gerner-Darsteller Wolfgang Bahro (59) nicht fehlen, der seit 1993 zum festen GZSZ-Cast gehört. Er fasst die besten Szenen des Jahres zusammen.

Für zahlreiche GZSZ-Gesichter war 2019 vor allem privat ein großes Higlight, denn viele wurden Eltern! Dschungelcamper Felix van Deventer (23) begrüßte im Juli seinen kleinen Sohn Noah, im Oktober wurde Timur Ülkers (30) Sprössling Ilay Kaan geboren. Im November erblickten gleich zwei GZSZ-Babys das Licht der Welt: Chryssanthi Kavazi (30) und Ehemann Tom Beck (41) wurden Eltern eines Sohnes. Ebenfalls einen Jungen in der Familie begrüßen durfte Thaddäus Meilinger (37).

