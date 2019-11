Das muss wahre Liebe zwischen John Legend (40) und Chrissy Teigen (34) sein! Als der Sänger und das Model am Set zum Musikvideo "Stereo" im Jahr 2006 erstmals aufeinandertrafen, landeten sie kurze Zeit später im Bett. Seitdem sind die Turteltauben unzertrennlich. Sieben Jahre später gaben sie sich im italienischen Como das Jawort. Immer wieder zeigt der Musiker in der Öffentlichkeit, wie sehr er seine Frau anbetet. Nun gratulierte er der Buchautorin mit rührenden Worten zum Geburtstag!

"Ich feiere heute den Geburtstag meiner Königin", begann der "All of Me"-Interpret unter seinem Beitrag zu schreiben. Auf dem Foto ist seine Ehefrau zu sehen, die einen indischen Sari trägt. Dann wurde der Schauspieler persönlich. "Ich liebe dich mehr denn je und bin so dankbar für das Leben, das wir gemeinsam aufgebaut haben. Danke, dass du jeden Tag so unglaublich gemacht hast", schwärmte er weiter.

Auch die Fans des Künstlers hinterließen unter dem Post viele Geburtstagsglückwünsche. Unter ihnen mischten sich auch einige prominente Gratulanten. Unter anderem hinterließ Kris Jenner (64) einen Kommentar. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Chrissy! Liebe dich", schrieb der Reality-Star.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Glamour Women Of The Year Awards

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, Ehepaar

