Zach und Tori Roloff könnten aktuell kaum glücklicher sein! Die "Little People, Big World"-Bekanntheiten wurden 2017 zum ersten Mal Eltern: Ihr kleiner Sohn Jackson erblickte das Licht der Welt. Das Familienglück der beiden wurde nur noch durch die Ankunft ihrer Tochter vor wenigen Tagen getoppt. Seit dem 19. November sind sie zu viert. Die Reality-TV-Bekanntheiten begeistern ihre Community nun mit einem zuckersüßen Familienschnappschuss!

Auf Instagram postete der kleinwüchsige TV-Star das süße Bild. Darauf posiert er neben seiner Frau, die ihre Jüngste liebevoll im Arm wiegt und seinem Sohn, der total süß in die Kamera grinst. Zach kommentiert das putzige Foto mit einer witzigen Bildunterschrift: "Ich bin für so viele Dinge dankbar. Aber am meisten, dass wir ein tolles Familienfoto hinbekommen haben, auf dem alle lächeln."

2010 lernte sich das ungleiche Paar auf der Farm von Zachs Eltern kennen, als Tori dort einen Sommerjob annahm. Kurz darauf verliebten sich die beiden. Durch ihre Teilnahme bei "Little People, Big World" wurden sie einer breiten Masse bekannt. 2015 krönten die Turteltauben ihre Liebe dann mit einer romantischen Hochzeit.

Instagram / zroloff07 Tori Roloff mit ihren Kindern

Instagram / toriroloff Tori und Zach Roloff und ihre Tochter Lilah

Instagram / zroloff07 Zach und Tori Roloff mit ihrem Sohn Jackson

