Vor Sarah Joelle Jahnel (30) liegt eine spannende Zeit. Die einstige DSDS-Teilnehmerin ist bereits im siebten Monat schwanger. Ihr Baby wird die Reality-TV-Bekanntheit aber ohne den Erzeuger großziehen – denn die 30-Jährige ist nicht mehr mit dem Vater ihres Ungeborenen liiert. Die Brünette geht demnach solo durchs Leben. Das Erotik-Model scheint absolut keine Angst davor zu haben, eine Single-Mutter zu werden!

Genau das stellte sie in ihrer Instagram-Story klar – auf eine Fan-Frage hin, ob sie sich vor der Zeit alleine mit Kind fürchten würde. "Absolut nicht! Denn ich freue mich total darauf, mein kleines Wunder endlich kennenzulernen. Und was gibt es Wichtigeres und Schöneres im Leben, als Zeit mit seiner Familie oder den eigenen Kindern zu verbringen", lautete ihre Antwort. Auch wenn sie derzeit keinen Partner an ihrer Seite hat, heißt das schließlich nicht, dass sie keine Unterstützung hat – sie könne sich stets auf ihre Liebsten verlassen. "Ich werde ja nicht bloß, weil ich Mama werde, allein sein. Ich habe eine tolle Familie und ganz liebe Freunde, die ich garantiert nicht aufgeben werde", verriet sie.

Derzeit ist Sarah Joelle alleine glücklich in ihrer Situation – auf Dates und Männergeschichten hat sie demnach gar keine Lust. "Ich bin schwanger. Ich denke, das ist die absolut falsche Zeit, irgendjemand Neues in sein Leben zu lassen oder Männer zu daten", erklärte sie auf Instagram ihre Gedanken.

Sonstige Sarah Joelle Jahnel, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Reality-TV-Star

Anzeige

WENN.com Sarah Joelle Jahnell bei der Star Press Media Night Mallorca 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de