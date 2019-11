Wayne (42) und Annemarie Carpendale (42) können offenbar nicht die Finger voneinander lassen! Der Schauspieler und die Moderatorin sind aktuell im Familienurlaub in Frankreich. Am Freitag postete das Promi-Paar Bilder einer Paris-Tour. Darauf posieren die zwei mit ihrem Sohn Mads vor dem Eiffelturm. Nun haben sie einen etwas anderen Schnappschuss vor dem Pariser Wahrzeichen nachgelegt: Auf dem Motiv betätscheln sie sich gegenseitig am Po!

Auf Waynes Instagram-Kanal präsentieren sich die zwei von hinten, während sie den Ausblick auf den berühmten Turm genießen. Das Pärchen trägt braune Mäntel und warm wirkende Mützen – und turtelt in der Stadt der Liebe wie frisch verliebt. Die Carpendales kneifen einander sogar kräftig in den Hintern! Zu dem Bild schrieb der 42-Jährige: "Immer noch knackig... der Eiffelturm."

Der Spruch kam bei Waynes Community gut an. Einer seiner Fans meinte: "Wie geil. Ich liebe euren Humor!" Auch sonst sind die Follower von den Urlaubseindrücken ganz begeistert: "Die Bilder sehen aus wie gemalt! Lasst es euch gut gehen", kommentierte ein User.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale in Paris im November 2019

Facebook / Wayne Carpendale Wayne und Annemarie Carpendale mit Sohn Mads, November 2019

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale, November 2019

