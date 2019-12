Gülcan Kamps steht zu ihrer Natürlichkeit – doch das war nicht immer so! Die Teleshopping-Moderatorin musste sich zu Beginn ihrer Karriere bei einem Musiksender oftmals fiese Bemerkungen über ihre Figur anhören. Heute hat die 37-Jährige aber kein Problem mehr mit ihrem Körper. Im Netz postete der TV-Star jetzt ein unbearbeitetes Bikini-Bild von sich und schickte damit eine wichtige Botschaft an die Social-Media-Nutzer: Gülcan hofft, dass ihre Fans sich selbst so akzeptieren, wie sie sind!

Die Brünette teilte auf Instagram ein Selfie in einem weißen Bikini mit Höschen in V-Form. "Liebt Euch so, wie ihr seid! Steht zu Euren Kurven", schrieb die ehemalige VIVA-Moderatorin unter ihren Post. Bodypositivity – das möchte die Blondine ihren Followern mit auf den Weg geben. Sie habe sich in der Vergangenheit oft dagegen entschlossen, freizügige Fotografien von sich zu teilen, weil sie dachte, es wäre nicht angemessen. In den Zeiten von Beauty-Filtern und Retusche-Apps steht die 37-Jährige mittlerweile aber zu ihrer Natürlichkeit, selbst ohne Extensions oder Kunstnägel. "Liebe Frauen, so sehen Bilder aus, wenn sie 100 Prozent echt sind", textete sie am Schluss ihres emotionalen Posts.

"Echte und authentische Accounts mit starken Communitys werden 2020 Instagram zurückerobern", prognostizierte sie außerdem. Mit ihrem Beitrag bezog sich Gülcan (37) auch auf die Neuerung der Social-Media-Plattform. Die Betreiber führten vor einigen Tagen auch in Deutschland ein, dass die Likes für Beiträge testweise für alle Nutzer unsichtbar sind – außer für die Person, die das jeweilige Bild gepostet hat. Viele Promis teilen die Meinung der Nordrhein-Westfälerin: Die amtierende Bachelorette Gerda Lewis (27) und Rapperin Shirin David (24) sind beispielsweise beide für weniger Oberflächlichkeit und Konkurrenzdruck in den sozialen Netzwerken.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, November 2019

Mathis Wienand / Freier Fotograf / Getty Images Gülcan Kamps, Oktober 2018

Collage: Splash News / Instagram Collage: Gerda Lewis und Shirin David, November 2019

