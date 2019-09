Gülcan Kamps (37) packt aus! Die Moderatorin ist seit fast zwanzig Jahren im Show-Geschäft. 2003 startete ihre Karriere beim Musiksender Viva, wo sie sieben Jahre als Host die Charts und Sendungen moderierte. Seit Ende 2015 führt sie durch verschiedene Sendungen beim Teleshopping-Kanal Channel 21. Zu Beginn ihrer Laufbahn als TV-Gesicht musste die inzwischen 37-Jährige aber auch schwere Zeiten durchmachen: Sprüche über ihre Figur standen bei ihr an der Tagesordnung!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie ein paar Beispiele: "Dein Hintern ist leider zu groß für dieses Kleid! Die Jeans wird dir an den Hüften nicht passen! Du bist dafür zu klein! Ist es ok, wenn wir deine Speckrollen an der Taille mit Gaffa-Klebeband kaschieren?" Heute könne sie darüber lachen, aber wenn man Mitte 20 sei und solche Sätze hören müsse, dann könne das schon sehr verletzend sein. "Warum ich euch das erzähle? Weil wir alle gleich sind, das gleiche Leben leben und mit denselben Problemen kämpfen."

Dass Gülcan kein Problem mit ihrem Körper hat, bewies sie bereits mehrere Male: Sie stand bereits zweimal für das Männermagazin "Maxim" vor der Linse. Und sie kann sich auch ein Shooting für den "Playboy" vorstellen: "Ich bin an der Ostsee groß geworden (umzingelt von FKK-Stränden) – ich bin bei dem Thema sehr entspannt. Aber vorher würde ich trotzdem mit meiner Familie darüber sprechen."

Getty Images Gülcan Kamps in Bodum

Anzeige

Getty Images Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Gülcan Kamps bei "Let's Dance", Juni 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de