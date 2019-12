Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) sind bereits seit sieben Jahren ein Paar und seit fünf Jahren verheiratet. Die Ups and Downs ihrer Beziehung gingen nicht nur wegen Kims Reality-Show durch die Medien. Doch die vierfachen Eltern haben über die Jahre einen Weg gefunden, wie sie selbst mit Streitereien produktiv umgehen können. Denn die Unternehmerin verrät jetzt: Sie und Kanye sind nicht immer auf einer Wellenlänge!

“Die eine beständige Sache ist, dass unsere Beziehung nie aufgehört hat, Spaß zu machen. Und es ist in Ordnung, sich manchmal nicht zu verstehen. Es ist in Ordnung, nicht immer genau die gleichen Gefühle zu haben”, erzählte Kim im Interview mit dem New York Magazine. “Es geht nur darum, herauszufinden, wie wir daran wachsen können. Was ist die Lehre daraus?”, so die Beauty-Queen weiter. Es sei ihr und Kanye wichtig, sich nach einer Auseinandersetzung oder einem Missverständnis “den Raum und die Zeit zu geben”, um herauszufinden, wie ihre Beziehung durch solche Herausforderungen gestärkt werden kann.

Einige solcher Auseinandersetzungen zwischen dem berühmten Paar konnten Fans der Kardashian-Wests bereits bei KUWTK miterleben. Zuletzt gab es bei dem Rapper und dem Model eine große Meinungsverschiedenheit, als es um das Met-Gala-Kleid von Kim ging. Das war Kanye zu sexy für seine neue christliche Vorstellung vom Leben.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West auf der Met Gala 2019

