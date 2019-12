Die Musik half ihm aus seinem dunklen Loch. Bei The Voice Senior versuchen auch in der aktuellen Folge wieder zahlreiche Musiker, die älter als 60 Jahre alt sind, ihr Glück bei der Castingshow. Ob Arien, Rockmusik, oder Jazz – die Coaches um Yvonne Catterfeld (39), The Bosshoss, Paddy Kelly (41) und Sasha (47) können sich auf musikalische Schmankerl freuen! Auch der gebürtige Amerikaner Michael wollte seine Chance nutzen. Und er bewegte nicht nur mit seiner Gänsehaut-Stimme, sondern auch mit seiner rührenden Geschichte.

Michael wuchs in Washington D.C. in ärmlichen Verhältnissen auf. Als junger amerikanischer Soldat wurde er in Deutschland stationiert und entschied sich dann auch dazu, in der Bundesrepublik zu bleiben. Aus seiner Heimat erreichten ihn jedoch schlimme Neuigkeiten – seine Schwester verstarb an einer Drogenüberdosis. Auch von weiteren Familienmitgliedern musste er sich verabschieden. "Ich wollte mein Leben abgeben", beschrieb der Wahl-Nürnberger diese schwierige Phase in seinem Leben. Doch der 60-Jährige gab sich nicht auf: "Gott sagte 'Nein'. Du wirst Sänger!" Und so verschrieb sich der Michael Jackson (✝50)-Fan dem Gesang und tritt seitdem bei jeder Gelegenheit vor Publikum auf.

Und bei "The Voice Senior" stellte er dieses Gesangstalent auch im TV unter Beweis. Mit "Just Once" von James Ingram (✝62) begeisterte er die Coaches – alle wollten ihn in ihrem Team haben. Schlussendlich entschied sich der Künstler dazu, sich von Yvonne Catterfeld unterstützen zu lassen.

SAT.1 / André Kowalski "The Voice Senior"-Kandidat Michael

André Kowalski Sasha, Michael Patrick Kelly, Yvonne Catterfeld, Sascha Vollmer, Alec Völkel

SAT.1 / André Kowalski Yvonne Catterfeld, "The Voice Senior"-Coach

