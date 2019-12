In wenigen Wochen hat das Warten ein Ende! Der neue und letzte Star Wars-Film kommt in die Kinos. In Deutschland startet der letzte Teil der Saga mit dem Titel "Der Aufstieg Skywalkers" bereits am 19. Dezember; Großbritannien muss sich noch einen weiteren Tag gedulden, den Ausgang der Weltraumsaga in Erfahrung zu bringen – mit einer Ausnahme: Ein Fan, der im Sterben liegt, durfte das große Finale bereits vorab sehen.

Der in einem Hospiz lebende, unheilbar kranke Mann hatte als letzten Wunsch, den Science-Fiction-Film sehen zu wollen. Vor wenigen Tagen baten Mitarbeiter des Hospizes dann via Social Media um Hilfe. Disney-Chef Robert Iger antwortete zeitnah auf den Tweet und fragte nach weiteren Informationen. Bereits am Donnerstag verkündete er schließlich auf seinem Twitter-Account: "An diesem Thanksgiving sind wir bei Disney dankbar, dass wir 'Der Aufstieg Skywalkers' mit einem Patienten und seiner Familie teilen können. Möge die Macht mit dir und mit uns allen sein!"

Diese Aktion fand bei den Fans großen Anklang. Neben dankenden Worten des Hospizes gab auch der Fan ein rührendes Statement auf der Social-Media-Plattform der Einrichtung ab. "Ich möchte mich nur bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass dies möglich wurde. Während der schrecklichen Lage, in der ich mich befinde, haben Sie dazu beigetragen, wunderbare Erinnerungen zu schaffen und meiner Familie etwas Freude zu bereiten", ließ er ausrichten. Laut eigener Aussage habe der Mann seit 1977 auf den Film gewartet.

ActionPress Daisy Ridley als Rey in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

ActionPress Adam Driver als Kylo Ren in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

ActionPress Daisy Ridley, Oscar Isaac und John Boyega in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

