Für die Schönheit lässt Krümel so einiges über sich ergehen! Die Ballermann-Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Marion Pfaff heißt, macht kein Geheimnis daraus, wie wichtig ihr ihr gutes Aussehen ist. So zeigt sich die Besitzerin eines Party-Stadls regelmäßig im Fitnessstudio oder im Beauty-Salon. Nun nahm die Blondine ihre Fans sogar mit zum Schönheitschirurgen – und teilte Bilder des schmerzhaften Faceliftings!

Einblicke in den straffenden Einblick gab die Wahl-Mallorquinerin am Sonntag auf ihrem privaten Instagram-Profil: Mit mehreren Nadeln in den Wangen und im Hals blickt Krümel in die Kamera – und verzieht trotzdem keine Miene! Schmerzhaft war die Prozedur dennoch, wie die Schlager-Liebhaberin erklärte: "Das tat alles echt weh. Ich bin froh, dass es rum ist. Jetzt muss ich nur fett überschminken, solange mein Gesicht noch grün und blau ist!"

Für die Offenheit der Big Brother-Kandidatin von 2005 beim Thema Beauty-Eingriffe gibt es allerdings nicht ausschließlich positives Feedback: In den Kommentaren unter dem Beitrag finden sich zahlreiche kritische Äußerungen. "Man sollte zu seinen Falten stehen!" und "Du hast das doch gar nicht nötig!", nörgelten einige Follower. Andere unterstützten Krümel in ihrem Handeln – doch was sagt ihr dazu? Nehmt an unserer Umfrage unter dem Artikel teil!

Instagram / kruemel_official Schlagersängerin Marion "Krümel" Pfaff

ActionPress Marion Pfaff alias Krümel

Instagram / kruemel_official Marion Pfaff alias Krümel, Schlagermusikerin

