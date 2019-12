Der Biobauer Jürgen lud bei Bauer sucht Frau gleich zwei Damen ein, ihn auf seinem Hof zu besuchen. Doch Maggie und Kerstin zofften sich so heftig, dass Maggie am Ende ihre Koffer packte und die Heimreise antrat. Zwischen dem 63-Jährigen und Kerstin funkte es daraufhin gewaltig und auch nach der Show führten die beiden weiterhin eine Beziehung. Die ehemalige Konkurrentin scheint aber nicht an die Liebe der beiden zu glauben.

Die gebürtige Polin hatte sich zwar in Bauer Jürgen verguckt – aber Groll, dass aus ihr und ihm kein Paar wurde, hegte sie keinen. Allerdings zweifelt sie an der Liebe zwischen ihm und Kerstin. "Ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Wenn er glücklich ist, bin ich es auch. Aber ich glaube nicht daran, dass aus den beiden etwas wird", verriet sie beim großen Wiedersehen der Bauern auf RTL. Und das läge hauptsächlich an Kerstins Persönlichkeit.

"Ich finde, dass Kerstin überhaupt nicht zu Jürgen passt. Sie hat zwei Gesichter. Das eine zeigt sie, wenn Jürgen dabei ist, aber in Wirklichkeit ist sie eine ganz andere Person", unterstrich Maggie im Interview ihre Aussage.

TVNOW / Guido Engels Maggie, Bauer Jürgen und Kerstin von "Bauer sucht Frau"

TVNOW Maggie, Jürgen und Kerstin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

TVNOW / Andreas Friese Bauer Jürgen und Kerstin, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2019

