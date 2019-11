Biobauer Jürgen scheint es mit seiner Kerstin ernst zu sein. Bei dem gebürtigen Thüringer ist die Bauer sucht Frau-Hofwoche schon seit einiger Zeit vorbei. Nach dem Scheunenfest hatte der 63-Jährige die Kandidatinnen Maggie und Kerstin auf seinen Hof eingeladen. Erstere schmiss schließlich das Handtuch und packte ihre Koffer, nachdem es zwischen ihr und Kerstin ständig Zickereien gegeben hatte. Nun scheint Landwirt Jürgen mit Kerstin aber sein Glück gefunden zu haben: Nachdem endlich der erste Kuss zwischen den beiden fiel, führen sie jetzt eine Fernbeziehung.

Kürzlich besuchte Jürgen seine Herzdame das erste Mal in ihrer Heimat in Rheinhessen – und reiste dafür 270 Kilometer an. "Die Hofwoche war wunderschön. Wir haben eine Wochenendbeziehung, aber wir telefonieren jeden Abend. Ich besuche Kerstin jetzt zum ersten Mal in ihrer Heimat. Ein bisschen Herzklopfen habe ich da schon", erzählte Jürgen gegenüber RTL sichtlich aufgeregt über seinen bevorstehenden Trip. Auch Kerstin wartete voller Vorfreude auf ihren Angebeteten: "Ich freue mich riesig, Jürgen wiederzusehen. Wir werden schon so langsam ein Paar."

Die Voraussetzungen dafür scheinen jedenfalls zu stimmen. So gefiel Jürgen Kerstins Haus sehr, vor allem ihr großes Bett stach ihm direkt ins Auge. "Es war alles schick. Auch, dass ich neben ihr im Bett schlafe. Wir werden schon noch schön kuscheln heute", plauderte Jürgen aus dem Nähkästchen.

