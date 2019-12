Diese Aussage ist unmissverständlich! Bei Bauer sucht Frau-Teilnehmer Michael hatte es in den vergangenen Wochen ein riesiges Liebes-Chaos gegeben. Nach langem Hin und Her zwischen seinen Favoritinnen Conny und Carina entschied er sich schließlich für Letztere. Und die Zukunft schien zunächst rosig für das Paar, bis Michaels heimliches Treffen mit einer weiteren Kandidatin der Kuppelsendung – Sonja – ans Licht kam. Seitdem war unklar, wie es zwischen Carina und ihrem Bauern weitergehen würde. Jetzt steht fest: Es wird kein Liebes-Comeback geben!

Gegenüber Bild offenbarte Carina: "Ich war sehr enttäuscht und verletzt. Ich habe den Kontakt zu Michael abgebrochen. Seine Taten haben bewiesen, dass seine Worte nichts wert waren." Dass er in dieser Zeit gleich mehrere Frauen so schlecht behandelt habe, findet Carina besonders verwerflich. "Ich weiß nicht, was an diesem Menschen wahr ist und was fake. Wir haben alle über Michael gelernt, dass, wenn er es einmal tut, er es wieder tun wird." Letztlich habe sie durch seine Taten jedoch begriffen, dass sie einen besseren Mann an ihrer Seite verdient habe.

Auch wenn Bauer Michael bei Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen behauptete, dass nicht alles der Wahrheit entspreche, was Sonja zum Ablauf der Kontaktaufnahme der beiden gesagt hatte, leugnete er das Treffen nicht. Weiterhin bestätigte auch er, dass er und Carina keinen Kontakt mehr haben. "Es ist viel passiert. Und es geht jetzt jeder seinen Weg", stellte er gegenüber Bild klar.

TVNOW / Guido Engels Bauer Michael mit Sonja, Conny und Carina (v.l.)

TVNOW / Guido Engels Bauer Michael und Carina bei "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Bauer Michael, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

