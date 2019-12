Der erste Dezember ist für Nick Jonas (27) und Priyanka Chopra (37) ein ganz besonderer Tag. Vor einem Jahr gaben sich der Musiker und die Schauspielerin da nämlich das Jawort. Einen Tag darauf folgten auf die christliche Zeremonie, noch eine im hinduistischen Stil. Die restliche Woche wurde bei dem Brautpaar in Delhi durchgefeiert – mit unglaublichen Bühnenshows, Tanz und Gesang. Zu ihrem einjährigen Ehrentag blickt das Paar auf ihre Hochzeitswoche zurück und macht sich süße Liebeserklärungen!

"Heute vor einem Jahr haben wir 'für immer' gesagt. Nun ja, für immer ist noch lange nicht genug. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Priyanka. Alles Gute zu unserem Jahrestag", lauten die liebevollen Zeilen des Jonas Brothers-Stars auf Instagram am Sonntag. Zu den niedlichen Worten postet er ein Foto von der christlichen Zeremonie, als er im schwarzen Anzug seine Braut in ihrer weißen Robe an den Händen hält.

Seine Frau Priyanka teilt gleich mehrere innige Pärchen-Aufnahme – sowohl von der westlichen als auch indischen Trauung. "Mein Versprechen. Damals, heute, für immer. Du gibst mir Freude, Gnade, Ausgeglichenheit, Aufregung, Leidenschaft, alles im selben Moment. Danke, dass du mich gefunden hast", schwärmt die Bollywood-Schönheit unter ihrer Bilder-Collage auf Insta.

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra bei ihrer Hochzeit

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Instagram / nickjonas Priyanka und Nick Jonas

