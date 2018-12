Es war ein riesiges Fest! Seit Mittwoch hielten Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) einen wahren Hochzeitsmarathon ab. Am Samstag wurde das Paar nach christlichem Glauben verheiratet – seit Sonntag sind sie auch nach hinduistischer Lehre Mann und Frau. Die Zeremonie fand in Priyas Heimat Indien statt und wurde von vielen Programmhighlights begleitet. Besonders ein Vorhochzeits-Ritual riss die Gäste vom Hocker: Sie feierten eine Megaparty mit aufwendiger Bühnenshow!

Beim sogenannten Sangeet, einem Musikabend vor der eigentlichen Heirat, ließen es das Brautpaar und ihre Angehörigen und Freunde so richtig krachen, wie Bilder jetzt zeigen. "Es hat mit einem heftigen Song und Tanzwettkampf zwischen unseren Familien begonnen und endete, wie eigentlich immer, in einer großen Feier unserer Liebe", beschrieb Priya das Ritual auf ihrem Instagram-Account. Die Gäste führten dabei extravagante Shows auf. Sie sangen, tanzten, führten Einlagen auf und hatten auf der XXL-Bühne eine sichtlich gute Zeit.

Besonders der frischgebackenen Mrs. Jonas wird dieser grandiose Abend wohl noch lange in Erinnerung bleiben. "Was für eine Performance das war! Jede Familie hat unsere Geschichte durch Gesang und Tanz vorgeführt, begleitet von viel Gelächter und Liebe", schwärmte die Schauspielerin. Für sie und ihren Ehemann wäre der Abend der perfekte Start in eine gemeinsame Zukunft gewesen – ein Moment, den sie immer in ihren Herzen tragen würden, so die Bollywood-Darstellerin.

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra bei ihrer Hochzeitsfeier

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra bei ihrer Hochzeit

Splash News Priyanka Chopra mit ihrer Familie bei ihrer Hochzeit

Splash News Bühnentänzer bei Priyanka Chopras und Nick Jonas' Hochzeit

Splash News Kevin, Nick, Joe und Frankie Jonas

Splash News Priyanka Chopra bei ihrer Hochzeit

Splash News Priyanka Chopra bei ihrer Hochzeit



