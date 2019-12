Marc steht tatsächlich zu seinem Wort! Noch vor ihrer Hochzeit auf den ersten Blick-Trauung hatte sich Tattoo-Fan Jessica symbolisch das Datum der Eheschließung tätowieren lassen – ein feiner Zug, wie ihr Ehemann fand. Kurz vor dem Abflug in die Flitterwochen nach Südafrika kündigte der 27-Jährige deshalb ebenso an, sich das identische Tinten-Statement stechen lassen zu wollen. Dieses Versprechen hat er in der sechsten Sendung der Kuppelshow eingehalten: In Kapstadt legte sich Marc unter die Tätowiernadel!

"Es ist noch mal von mir die Bestätigung und das Zeichen, dass ich komplett dahinterstehe. Ich gebe alles dafür, dass das wirklich was werden kann", begründete der gelernte Koch seine Entscheidung. An seinem Motiv habe er keine Sekunde lang gezweifelt. Marc entschied sich für einen Fischerhaken hinter seinem linken Ohr – in Kombination mit dem Hochzeitstag, dem 21. Juli 2019. Doch welche Bedeutung hat der Haken führ ihn? "Ich bin Angler und jetzt sind wir hier in Kapstadt, auch viel am Meer und das passt dann auch sinnbildlich: 'Jetzt ist er am Haken'", erläuterte er.

Für seine frisch Angetraute hat Marcs Tattoo einen ebenso hohen Stellenwert. "Das hat natürlich noch mal diese Bedeutung: Er ist am Angelhaken, er ist gebunden. Ich hoffe und wünsche mir einfach für ihn, dass er das nicht bereut", schwärmte sie. Dass sie beobachten konnte, wie er sich die Tätowierung machen ließ, sei ein wunderschönes Gefühl gewesen.

