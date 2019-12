Rührende Worte zum Jahrestag! Andrej Mangold (32) und seine Herzdame Jennifer Lange (26) feiern ihre Beziehung. Im vergangenen Jahr entschied sich der ehemalige Bachelor für die 26-Jährige und gab ihr seine letzte Rose. Seitdem sind sie unzertrennlich, bestreiten das Leben gemeinsam und lassen ihre Fans auch regelmäßig über Social Media daran teilhaben. So wie jetzt: In einem emotionalen Post blicken sie auf ihre ersten gemeinsamen zwölf Monate zurück!

Andrej veröffentlichte nun zwei Bilder von sich und seiner Liebsten auf seinem Instagram-Account. Mit dem ersten Schnappschuss, auf dem beide eine Grimasse schneiden, bringt er wohl so einige Follower zum Schmunzeln: "Dieses Bild beschreibt ungefähr das gesamte Jahr 2019 und das, was wir alles erlebt haben! Einfach crazy, und auch einfach wundervoll!" Das sind jedoch nicht die einzigen Worte, die der Sportler an diesen schönen Tag für seine Partnerin parat hat. "Du bist mein Homie, mein Lover, mein Friend, mein Soulmate oder einfach meine Jennifer. [...] Ich bin überglücklich, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat, und freue mich auf alles weitere, was kommt", lässt er Jenny wissen.

Auch sie nutzte die Foto- und Videoplattform für einige liebevolle Worte an ihren Andrej. Die Zumba-Trainerin teilte am vergangenen Sonntag ebenfalls zwei Bilder von sich und ihrer besseren Hälfte und schrieb dazu: "Für uns ist nicht nur der 1. Advent, sondern auch der Tag, an dem wir uns vor einem Jahr in Mexiko dazu entschieden haben, den Weg gemeinsam Hand in Hand weiterzugehen." Sie kann es kaum erwarten, weitere schöne Momente mit ihrem Auserwählten zu erleben.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange, Dezember 2019

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange, 2019

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange, Dezember 2019

