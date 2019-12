Die Kutcher-Kunis-Familie ist herrlich normal unterwegs! Seit 2015 sind Ashton Kutcher (41) und Mila Kunis (36) miteinander verheiratet, wenig später bekamen sie ihre beiden Kinder Wyatt (5) und Dimitri (3). Deren Privatsphäre hat für die Hollywood-Stars oberste Priorität. Deshalb gibt es nur selten Fotos von allen vier zusammen zu sehen. Nun brachten Mila und Ashton ihre Sprösslinge zum Friseur – Starallüren? Fehlanzeige! Gekleidet in Normalo-Looks, blieb die Familie sogar fast unerkannt, aber eben nur fast...

Solche Bilder gibt es wirklich nicht alle Tage zu sehen! Die vierköpfige Familie war am Sonntag gemütlich in Los Angeles unterwegs. Für Dimitri und Wyatt ging es zum Friseur – dabei war der Besuch offenbar ein voller Erfolg: Als die Kids den Salon mit ihren berühmten Eltern verließen, waren sie nicht nur gut gelaunt, sondern hatten beide auch einen Luftballon und einen Lutscher in der Hand. Dass der kleine Familienausflug nicht unbemerkt geblieben war, schien vor allem Mila zu missfallen: Die 36-Jährige versuchte immer wieder, ihr ungeschminktes Gesicht mit ihren Händen vor den Fotografen abzuschirmen.

Dabei hatte die Schauspielerin eigentlich gar keinen Grund, sich zu verstecken: Sie und Ashton zeigten in ihren legeren Looks einmal mehr, wie bodenständig sie privat sind. Wie findet ihr es, dass die zwei mit ihren Kindern so entspannt durch die Straßen schlendern? Stimmt ab.

