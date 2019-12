Sechs Bräute haben sich in den vergangenen Wochen getraut, bei Hochzeit auf den ersten Blick mit einem fremden Mann den Bund der Ehe einzugehen. Dabei ließen Cindy (31), Melissa, Nicole, Jessica, Christina und Samantha nicht nur die Herzen ihrer Männer mit ihren traumhaften Kleidern höherschlagen. Auch die Zuschauer verzückten sie Woche für Woche mit ihren Roben. Der Traum in Weiß von Melissa konnte sie aber am meisten überzeugen!

Eine Promiflash-Umfrage ergab, welches Hochzeitskleid bei den Zuschauern am besten ankam. Von insgesamt 2.760 Stimmen (Stand: 1. Dezember, 20:50 Uhr) wählten 28,7 Prozent (791 Votes) die langärmelige, fließende Robe mit Spitzenüberwurf der Hamburgerin auf den ersten Platz. Knapp dahinter steht das ärmellose Kleid von Jessica. Der Hochzeitslook der Tattoo-Liebhaberin, die in weißen Turnschuhen vor den Traualtar schritt, konnte 27,8 Prozent (768 Votes) überzeugen.

Dieses Resultat ist eine große Überraschung, denn Melissa kassierte zunächst erst viel Kritik für ihr Kleid – das war der 26-Jährigen jedoch egal. "Ich bin immer noch happy über meine Outfitwahl und würde es immer wieder wählen", stellte sie im Netz klar. Und auch ihrem Gatten Philipp gefiel es bestens: "Ich bin froh, dass sie das Kleid genommen hat."

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

SAT.1 / Christoph Assmann Marc und Jessica bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1 / Max Beutler Nicole, Braut bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

