Sechs bezaubernde Bräute, sechs wunderschöne Hochzeitskleider! Die Kandidatinnen bei Hochzeit auf den ersten Blick haben auch in dieser Staffel wieder geglänzt: In ihren traumhaften Roben verdrehten Cindy, Melissa, Nicole, Jessica, Christina und Samantha nicht nur ihren potenziellen Ehemännern gehörig den Kopf, sondern verzückten auch die Zuschauer. Keine Frage, alle sechs Teilnehmerinnen sahen absolut wundervoll aus – aber welche Braut hatte dabei den allerbesten Look?

Cindy

Zu Beginn der diesjährigen Staffel wagte Cindy den mutigen Schritt, einen Fremden auf den ersten Blick zu heiraten. Ihren Mann Alexander ehelichte sie in einem eng anliegendem Kleid mit Cut-Outs an der Taille und langen Spitzenärmeln. Ihr Bräutigam war von dem Outfit restlos begeistert: "Sie sah aus wie eine Prinzessin. Das war der Wahnsinn. Ich musste erst realisieren, das ist meine Braut, die da kommt", schwärmte der 44-Jährige nach dem emotionalen Jawort.

Melissa

Die Hamburgerin entschied sich für ein langärmeliges, fließendes Kleid mit Spitzenüberwurf. Für die 26-Jährige war es ihre absolute Traumrobe für diesen wichtigen Tag – obwohl viele Zuschauer den Look kritisierten. "Ich bin immer noch happy über meine Outfitwahl und würde es immer wieder wählen", stellte die 26-Jährige im Netz klar. Und auch ihrem Gatten Philipp gefiel es bestens: "Ich bin froh, dass sie das Kleid genommen hat."

Nicole

"Das ist mein Kleid, wir müssen nicht weiter suchen! Ich hab mich einfach sofort wohl darin gefühlt", lautete die erste Reaktion, als die Blondine ihre Traumrobe erspähte: Ein schlichtes, langes Kleid mit Rundhals-Ausschnitt. Bei dem A-linienförmigen Stück verzichtete die 27-Jährige auf jeglichen Schnickschnack – lediglich ein schmaler Gürtel zierte ihre schlanke Taille und verlieh ihr einen zarten und eleganten Look.

Jessica

Das Hochzeits-Outfit der Tattoo-Liebhaberin war eher unkonventionell: Sie heiratete in weißen Turnschuhen! Dazu trug Jessica ein ärmelloses Kleid, das ihre zahlreichen Armverzierungen in den Vordergrund rückte. Das wichtigste Kriterium für das Gewand: Es musste zu ihrem Schuhwerk passen. "Ich habe in feinster Kleinarbeit meine Schuhe mit Strass-Steinen verziert. Sie sehen wahnsinnig toll aus", erklärte sie vor der Trauung.

Christina

Für die 25-Jährige war sofort klar: Sie möchte in einem Prinzessinnenkleid heiraten. Diesen Wunsch erfüllte sich die Gesundheits- und Krankenpflegerin mit einer schulterfreien Robe – inklusive Korsage mit Herzausschnitt und großem Tüllrock. Gleichzeitig verzichtete sie aber auf einen Schleier. Stattdessen verzierten nur ein paar niedliche Haarklammern in Schmetterlingsform ihre romantische Hochsteckfrisur.

Samantha

Ein ähnliches Kleid wie Christina trug auch Braut Samantha: Sie heiratete ebenfalls in einem schulterfreiem Dress. "Auf jeden Fall Prinzessin mit viel Bling Bling. Die Betonung soll auf meinem Dekolleté liegen, ausgestellt mit viel Glitzer", so beschrieb die 32-Jährige ihre Vorstellung vom perfekten Brautkleid. Und genau dieses trug sie dann auch.

Sat.1 Cindy Riedel bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

SAT.1 / Max Beutler David und Nicole bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

SAT.1 / Christoph Assmann Marc und Jessica bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Marcel und Christina

Sat.1 Samantha in der fünften Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1

