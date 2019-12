Für dieses Bauern-Paar gibt es keine gemeinsame Zukunft! Während der Hofwoche legten Bauer Christian und seine Herzdame Christina einen vielversprechenden Start hin. Der 33-Jährige war sich von vornherein sicher, mit seiner Auserwählten das große Los gezogen zu haben und zeigte ihr offen seine Zuneigung. Auch Christina stand einer möglichen gemeinsamen Zukunft anfänglich durchaus optimistisch gegenüber. Letzten Endes hat es ihrerseits dann aber doch nicht für eine Beziehung gereicht!

Gegenüber Inka Bause (51), der Moderatorin von Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen, verriet das Paar, dass sie sich nach der ersten gemeinsamen Woche noch ein weiteres Mal an einem Wochenende getroffen hätten. "Danach haben sich unsere Wege getrennt", erklärte Christian sichtlich betrübt. Grund dafür waren Christinas Gefühle: "Ich hab mich im Großen und Ganzen einfach nicht verliebt. Es ist richtig schade, weil wir ja so eine tolle Hofwoche hatten." Darüber gesprochen haben die beiden bisher noch nicht. Christina soll ständig geblockt und sich dann nicht noch einmal gemeldet haben.

"Es wäre schon super gewesen, wenn es geklappt hätte, aber von meiner Seite ist da leider echt nichts", gestand Christina. Schlussendlich soll sie Christian in einer Nachricht mitgeteilt haben, dass aus ihnen als Paar nichts werden würde. "Dass sie das nur per WhatsApp schreibt, denkt man eigentlich nach so einer Woche nicht", betonte Christian sichtlich enttäuscht.

Instagram / ralf.herrmann.tv Bauernreporter Ralf Herrmann, Kuh Resi und "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christian

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

