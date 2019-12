Weihnachtliche Stilikone! Victoria Beckham (45) füllt mit ihren Fashionshows mittlerweile die Locations in den größten Modemetropolen. Mit ihren eigenen ausgefallenen Looks ist die Ehefrau von David Beckham (44) beinahe täglich auf internationalen Klatsch-Blättern zu sehen. Manche Klamotten-Kombinationen der 45-Jährigen spalten jedoch die Fashion-Geister. Ähnlich könnte es auch bei ihrer neuesten Kreation ablaufen – pünktlich zur Vorweihnachtszeit gibt es nämlich jetzt Victoria Beckham als Weihnachtsbaum-Figur zu kaufen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte das ehemalige Spice Girl ein Bild, worauf die Spitze eines geschmückten Christbaums zu sehen ist. "Du weißt, dass es Weihnachten ist, wenn das Posh-Spice am Baum hängt", schrieb sie zu ihrem Beitrag. Vic ist dabei als Figur mit einem stylishen Bob dargestellt, die einen schwarzen Zweiteiler trägt. Ihre Fans feierten den Post der Designerin: "Du bist einfach die Beste. Ich liebe die Posh Puppe", kommentierte eine Nutzerin das Foto. Ob und wo es den coolen Baumschmuck zu kaufen gibt, oder ob das nur eine Sonderanfertigung für die Sängerin ist, deckt sie nicht auf.

Heiligabend wird bei der vierfachen Mutter aber wahrscheinlich trotzdem der Style an letzter Stelle kommen. Denn ein perfekter Look wird angesichts ihrer Familie zur Nebensache – die stehen nämlich an erster Stelle! Der Ex-Fußball-Profi und sie blicken auf über 20 Jahre Ehe zurück und sind happy mit ihren Kids. "Alles, was wir tun, dreht sich um die Kinder", gab Vic in der Today-Show zu.

ActionPress Victoria Beckham, November 2019

Anzeige

Victoria Beckham Victoria Beckham, November 2019

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de