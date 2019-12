Überraschendes Geständnis von Betty Taube (25)! Schon während ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme im Jahr 2014 verzauberte der Lockenkopf Modelmama Heidi Klum (46) und das Publikum mit seiner Natürlichkeit. Auch im Promiflash-Interview vergangenes Jahr hatte die Ulknudel betont, dass sie sich privat nie großartig schminken würde – ein Beauty-Geheimnis habe sich nicht, sondern wohl "einfach Glück gehabt". Gegenüber ihren Fans legte die Frau von Fußball-Profi Koray Günter (25) nun aber ein unerwartetes Geständnis ab: Betty lässt sich regelmäßig mit Botox behandeln!

"Ja, ich mache das, damit ich nicht mehr schwitze – ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre. Botulinumtoxin, besser bekannt als Botox. Aber Leute, nur unter den Achseln!", plauderte die 24-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story aus. Dass ihr während der Behandlung gleich mehrfach mit einer Spritze in die Achsel gepikst wird, macht Betty nichts aus: "Nein, es tut nicht weh – aber ich liebe Spritzen." Die angebotene Betäubung habe sie noch nie genutzt. "Wer braucht das schon?"

Zusätzlich zu ihrer Offenbarung nahm Betty ihre Follower auch gleich mit zu einer Behandlung – und hielt anschließend sogar ihre durchlöcherte Achsel in Kamera. "Eklig, oder?" Was sagt ihr dazu, dass das Model so offen darüber spricht? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

