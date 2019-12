Was für ein netter Anblick! Shawn Mendes (21) ist aktuell auf großer Südamerika-Tour. Am vergangenen Samstag musste der Sänger allerdings seinen Auftritt in São Paulo absagen, da er nach eigenen Angaben unter einer Kehlkopfentzündung litt. Doch getreu dem Motto "Die Show muss weitergehen!" zog der Musiker zu seiner nächsten Tournee-Station Rio de Janeiro. Dort präsentierte sich der 21-jährige Superstar seinen Fans sogar mit freiem Oberkörper!

Paparazzibilder zeigen den Beau auf einem Balkon des Hotels "Fasano" in der brasilianischen Küstenmetropole. Nur mit einer Unterhose bekleidet, zeigte er sich seinen Anhängern, die sich vor der Unterkunft des Sängers zuhauf versammelt hatten. Dabei schenkte Shawn seinen Fans vollste Aufmerksamkeit, winkte und warf ihnen Luftküsse zu.

Am Vorabend hatte der "Señorita"-Interpret bei seinem Aufenthalt in Rio de Janeiro ebenfalls für Aufsehen gesorgt: Bei einem Dinner mit Freunden wurde er mit einer unbekannten Brünetten gesichtet. Die beiden wirkten ziemlich vertraut miteinander. Und: Dabei handelte es sich nicht um Shawns Freundin Camila Cabello (22).

