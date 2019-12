Liam Hemsworth (29) und Maddison Brown (22) kamen sich in den vergangenen Wochen immer näher! Seit Oktober sollen sich die beiden Schauspieler daten und nach anfänglichem Händchenhalten, küssten sie sich sogar in aller Öffentlichkeit. Sie teilen viele Gemeinsamkeiten wie ihren Job, ihre Herkunft und die Liebe zum Strand. Die Chemie zwischen ihnen scheint also zu stimmen – ist die "Dynasty"-Darstellerin Maddison nun also vergeben?

Auf die Frage, ob sie noch Single sei, offenbarte die 22-Jährige gegenüber The Daily Telegraph mit einem Lächeln: "Ich beantworte diese Frage nicht. Meine Regel ist, nicht über mein Privatleben zu reden." Und sie schob hinterher: Sie wolle nicht nur wegen der Knutsch-Bilder von sich und Liam berühmt werden. Die hatten natürlich super schnell die Runde gemacht und für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und sie gab weiter zu bedenken, dass sie allgemein darüber nachdenken würde, ob sie über Social Media nicht zu viel von sich preisgebe. Ihre Privatsphäre habe für sie nämlich einen hohen Stellenwert.

Auch Liam hat sich im Zusammenhang mit den Pärchen-Gerüchten noch nicht geäußert. Der Frauenschwarm will diesmal anscheinend nichts überstürzen und sich Zeit lassen, bevor er seine nächste Liebe öffentlich macht. "Es hat ja schon in der Öffentlichkeit gegenseitige Liebesbekundungen gegeben – also er ist definitiv interessiert, aber er lässt sich Zeit", betonte ein Bekannter des Hotties gegenüber People.

Instagram / maddisonbrown Maddison Brown, Schauspielerin

Getty Images Liam Hemsworth im Mai 2019

Instagram / maddisonbrown Maddison Brown im September 2019

