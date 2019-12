Neuer Tag – neue Knutsch-Bilder! Dass Sylvie Meis (41) über beide Ohren verliebt ist, steht wohl mittlerweile außer Frage. Und seitdem ihr Verlobter Niclas Castello um ihre Hand angehalten hat, scheint die Moderatorin sogar noch glücklicher zu sein. Aktuell verbringt das Paar entspannte Tage in Miami – und würde man es nicht besser wissen, könnte man meinen, die Turteltauben wären schon im Honeymoon. Wie zwei verknallte Teenager können Sylvie und Niclas einfach nicht die Hände bei sich behalten!

Zugegeben, es sind nicht die ersten Kuschel-Bilder der beiden, doch man kann sich einfach nicht an ihnen sattsehen. Wie gut, dass die Niederländerin und der Künstler offenbar so gar kein Problem damit haben, gefühlt rund um die Uhr von Paparazzi belagert zu werden. Die Fotografen erwischen das Pärchen jetzt erneut beim Knutschen und Fummeln. Sylvie scheint sich in der Nähe ihres Liebsten rundum wohlzufühlen – denn neben der Knutscherei sieht man die 41-Jährige immer wieder losgelöst und ausgelassen lachen.

Bei diesen Schnappschüssen ist es eigentlich kein Wunder, dass die beiden bereits im kommenden Jahr vor den Traualtar treten wollen. Während das genaue Datum natürlich noch topsecret ist, verriet Sylvie zumindest schon einmal ein Detail: Die Hochzeit soll nicht in Deutschland, sondern im Ausland stattfinden – womöglich vielleicht in Miami?

Backgrid / ActionPress Sylvie Meis und Niclas Castello am Strand von Miami, 2019

