Sylvie Meis (41) plaudert schon erste Details über ihre Hochzeit aus! Die Moderatorin verzückte ihre Fans kürzlich mit einem zuckersüßen Liebes-Update. Nach wenigen Monaten des Datings machten sie und ihr Freund Niclas Castello ernst: Der 41-Jährige hat während ihres USA-Urlaubs um die Hand des Models angehalten – und sie hat Ja gesagt! Auch mit den Feierlichkeiten wollen sich die Turteltauben wohl nicht allzu viel Zeit lassen. Schon im kommenden Jahr läuten die Hochzeitsglocken!

Im Gespräch mit Bild gab sich die künftige Braut überglücklich und verriet: Die Zeremonie findet 2020 statt, allerdings nicht in Deutschland, sondern irgendwo im Ausland. Welchen Ort genau sich das Paar für ihre Eheschließung ausgesucht hat, behält es allerdings für sich. Die Vorbereitungen für den großen Tag sind auf jeden Fall schon jetzt in vollem Gange!

So lange noch kein Ehering an ihrem Finger steckt, glänzt die Blondine freudestrahlend mit ihrem Verlobungsklunker auf dem roten Teppich. Bei der 26. Operngala der Deutschen AIDS-Stiftung führte sie das 4-karätige Schmuckstück in einer schwarzen Abendrobe mit hohem Beinschlitz spazieren.

ActionPress / Christian Marquardt Sylvie Meis auf der Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung in Berlin, November 2019

MCvitanovic / SplashNews.com Niclas Castello und Sylvie Meis 2019 in Saint-Tropez

ActionPress / Christian Marquardt Sylvie Meis auf einer Gala in Berlin, November 2019

