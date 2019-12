Elsa Hosk (31) setzte ihre stählerne Schokoladenseite im Rampenlicht perfekt in Szene! Dass das Model einen Hammer-Body hat, ist wohl kaum zu leugnen. Und nicht nur auf dem Laufsteg präsentiert sie ihre schlanke Silhouette vor Publikum. Auch im Netz lässt die Victoria's Secret-Beauty immer mal wieder freizügige Einblicke zu – genauso wie kürzlich auf dem Red Carpet. Und dabei war klar, welches Körperteil sie besonders hervorheben wollte!

Elsa wurde auf dem roten Teppich der British Fashion Awards in der Londoner Royal Albert Hall zur Augenweide: In einer funkelnden Kombination aus einem Bustier und einem bodenlangen Rock mit Knoten-Detail fiel der Blick vor allem auf ihren durchtrainierten Körper. Stolz präsentierte die Laufstegschönheit ihr Sixpack vor den Kameras. Bei den kalten Temperaturen in der britischen Hauptstadt war Elsas Outfit-Wahl sicher nicht die beste – dafür aber stylisch eine Top-Entscheidung.

Das dachte sich wahrscheinlich auch Kollegin Neelam Gill. Die 24-Jährige schlüpfte für die Afterparty des Mode-Events in ein wahnsinnig tief ausgeschnittenes Stückchen Stoff. Während das Dekolleté des Nadelstreifen-Einteilers bis zur Hüfte reichte, wurden ihre Brüste gerade so von den Zipfeln der mutigen Kreation bedeckt.

