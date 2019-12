Da wird Sara Kulka (29) ganz rührselig! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist stolze Mama von zwei Töchtern: Matilda und Annabell bedeuten ihr einfach alles. Daraus macht die Blondine auch kein Geheimnis – ihre Social-Media-Kanäle sind übersät mit Fotos ihrer Sprösslinge. Am Montag feierte ihre Jüngste nun schon den dritten Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete Sara ihrer Annabell eine rührende Liebeserklärung im Netz.

Via Instagram teilte die 29-Jährige jetzt ein Foto des Geburtstagskindes und seiner Torte, die mit Figuren aus der Kinderserie "Peppa Pig" versehen worden war – Annabell ist offenbar Fan. "Alles Liebe zum dritten Geburtstag, meine süße Annabell! Ich habe mir so sehr gewünscht, dass du zu uns kommst und als ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt, war ich voller Glück", erinnert Sara sich in der Bildunterschrift zurück. "Ich habe mir oft vorgestellt, wie du sein wirst, wie du dich entwickelst, aber diese Gedanken hätte ich mir sparen können, denn du bist etwas ganz Besonderes und nicht in meine Vorstellungen reinpressbar."

"Dein Wissensdurst ist unendlich, deine Art zu lachen unvergleichlich, deine großen Kulleraugen unbeschreiblich", schwärmte Sara weiter und enthüllte zum Schluss noch den Spitznamen ihres Nesthäkchens: "Genauso wie du bist, bist du perfekt. Ich liebe dich, meine Babybell."

Instagram / sarakulka_ Sara Kulkas Tochter Annabell an ihrem dritten Geburtstag

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und Töchterchen Annabell

