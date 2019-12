Yvonne Catterfeld (40) feierte am Montag einen runden Geburtstag: Die Schauspielerin und Sängerin wurde 40 Jahre alt. Seit fast 20 Jahren ist Yvonne aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. 2003 feierte sie ihren musikalischen Durchbruch und stieg daraufhin die Karriereleiter steil nach oben. Anlässlich ihres Ehrentags schwelgte die Künstlerin nun im Netz in Erinnerungen. Ihr Resümee: Sie freue sich über die letzten 40 Jahre.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine Fotocollage mit Bildern aus der Vergangenheit und ließ so die vergangenen Jahre Revue passieren. "Ich freue mich über die letzten 40 Jahre, die ereignisreich, besonders und meistens glücklich waren", schrieb sie zu dem Posting. Sie fühle sich "jung und dynamisch", da der Druck und die Erwartungen anderer nicht mehr so auf ihr lasten würden. Auch ihre Gedanken über das Älterwerden teilte Yvonne mit ihren Fans. "Es ist ganz schön viel, was ich mit 40 erreicht habe und doch macht auch mir das Altern Angst, dass irgendwann einiges vorbei sein könnte", verriet sie in dem Statement.

Aktuell läuft es karrieretechnisch bei der Sängerin rund: Sie sitzt neben Michael Patrick Kelly (41), Sasha (47) und "The Bosshoss" in der Jury von The Voice Senior und steht als Kommissarin Viola Delbrück in der Krimiserie "Wolfsland" vor der Kamera. Auch privat dürfte die 40-Jährige glücklich sein. Mit ihrem Partner Oliver Wnuk (43) führt sie seit zwölf Jahren eine Beziehung und hat einen fünfjährigen Sohn mit ihm.

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld, Schauspielerin

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld, ehemalige GZSZ-Darstellerin

SAT.1/André Kowalski Yvonne Catterfeld bei "The Voice Senior"

